Foxconn рассматривает возможность внедрения системы сменных генеральных дирек...

Foxconn рассматривает возможность внедрения системы сменных генеральных директоровПо информации Reuters, тайваньскую компанию Foxconn не устраивает заложенный ещё основателем принцип управления, согласно которому председатель совета директоров одновременно является генеральным директором компании.
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