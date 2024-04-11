НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Foxconn рассматривает возможность внедрения системы сменных генеральных дирек...

Foxconn рассматривает возможность внедрения системы сменных генеральных дирек...

Foxconn рассматривает возможность внедрения системы сменных генеральных директоровПо информации Reuters, тайваньскую компанию Foxconn не устраивает заложенный ещё основателем принцип управления, согласно которому председатель совета директоров одновременно является генеральным директором компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх