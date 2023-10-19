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Мировое обозрение

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Чистая прибыль Tesla рухнула на 44 %, компания решила не спешить со строительством предприятия в Мексике

Чистая прибыль Tesla рухнула на 44 %, компания решила не спешить со строительством предприятия в Мексике

С начала этого года Tesla развязала на рынке электромобилей настоящую «ценовую войну», пытаясь противостоять натиску множащихся конкурентов агрессивной ценовой политикой, призванной отчасти компенсировать ограниченность и статичность своего модельного ряда.

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