Чистая прибыль Tesla рухнула на 44 %, компания решила не спешить со строительством предприятия в Мексике

С начала этого года Tesla развязала на рынке электромобилей настоящую «ценовую войну», пытаясь противостоять натиску множащихся конкурентов агрессивной ценовой политикой, призванной отчасти компенсировать ограниченность и статичность своего модельного ряда.
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