Политолог Мартынов: Москве стоит следить за теневыми чиновниками в Британии

Приход лейбористов во власть по итогам парламентских выборов в Великобритании вряд ли сильно изменит политический расклад в отношении России и Украины, однако важно следить за тем, каких чиновников назначат.
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