Британия обещает Украине лазерное оружие: реальность или политический ход? Ольга ВайленкоГлава британского Министерства обороны Грант Шэппс вновь поднял волнение, обещая передать Украине «революционное оружие» для борьбы с российскими беспилотниками.
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