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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

В первом квартале 2025 года «ЛокоТех-Сервис» снизил количество отказов технических средств на 10,4%.

По итогам работы за первый квартал 2025 года количество отказов технических средств локомотивов, обслуживаемых по основному сервисному договору с ОАО «РЖД», снижено на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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