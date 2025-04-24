В первом квартале 2025 года «ЛокоТех-Сервис» снизил количество отказов технических средств на 10,4%.

По итогам работы за первый квартал 2025 года количество отказов технических средств локомотивов, обслуживаемых по основному сервисному договору с ОАО «РЖД», снижено на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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