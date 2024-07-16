Медведев прокомментировал расстрел "азовцами"* российского военного

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал появившиеся в социальных сетях кадры расстрела безоружного российского военного членами украинской группировки "Азов"**.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии