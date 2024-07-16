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Медведев прокомментировал расстрел "азовцами"* российского военного

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал появившиеся в социальных сетях кадры расстрела безоружного российского военного членами украинской группировки "Азов"**.

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