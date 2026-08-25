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Происшествия

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В Ульяновской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Автокресло детям»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области Константином Ильиным и представителями Дирекции безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие «Автокресло детям» на территории областного центра.

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