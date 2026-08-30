Алексей Батраков дебютировал за "Галатасарай" после трансфера в 25 млн евро

Алексей Батраков, 21-летний воспитанник "Локомотива", дебютировал за "Галатасарай". Полузащитник, перешедший 20 августа за 25 млн евро, вышел на замену в матче против "Гезтепе" при счете 1:1.
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