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Закон, порядок, государство

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Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ1» группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ1» группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

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