В Симферополе появится оборудованный ночлег для бездомных

Помощь с устройством на работу, бесплатные столовые, а также занятия с психологом и предоставление жилья – в Крыму бездомным, а также людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию оказывают всестороннюю помощь.
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