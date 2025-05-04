Новый тип магнетизма: Найден материал для спинтроники будущего – работает при комнатной температуре

Мы привыкли делить магниты на два больших лагеря. Есть ферромагнетики — это ваши магнитики на холодильник, у которых все внутренние «магнитные стрелочки» (спины электронов) смотрят в одну сторону, создавая сильное внешнее поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии