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Мода и Шоу-бизнес

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«Органы опеки начали проверку»: что будет с Уиллом Смитом и его супругой после всего, что он делал с несовершеннолетним сыном…

«Органы опеки начали проверку»: что будет с Уиллом Смитом и его супругой после всего, что он делал с несовершеннолетним сыном…

Честно говоря, я отказываюсь в это верить. Ну не хочется думать, что мир настолько прогнил, что Уилл Смит мог реально оказаться в центре такого жуткого скандала, как тот, что сейчас крутится вокруг Пи Дидди.

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