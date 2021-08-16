В Китае увеличили число силовиков на границе с Россией из-за коронавируса

Китайские власти увеличили количество силовиков, охраняющих границу около озера Ханка. Если раньше здесь было 60 пограничников, то теперь их 303 человека, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.
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