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В Китае увеличили число силовиков на границе с Россией из-за коронавируса

В Китае увеличили число силовиков на границе с Россией из-за коронавируса

Китайские власти увеличили количество силовиков, охраняющих границу около озера Ханка. Если раньше здесь было 60 пограничников, то теперь их 303 человека, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.

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