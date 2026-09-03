Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 978 подписчиков

"В успех не верил": Крутой и Шуфутинский объяснили феномен песни "3 сентября"

"В успех не верил": Крутой и Шуфутинский объяснили феномен песни "3 сентября"

Корреспондент Metro за кулисами "Новой волны" в Казани обратился к исполнителю этой песни Михаилу Шуфутинскому и композитору Игорю Крутому с вопросом: в чём секрет популярности композиции, ставшей мемом? Эта композиция была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993-м.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым