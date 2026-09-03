"В успех не верил": Крутой и Шуфутинский объяснили феномен песни "3 сентября"

Корреспондент Metro за кулисами "Новой волны" в Казани обратился к исполнителю этой песни Михаилу Шуфутинскому и композитору Игорю Крутому с вопросом: в чём секрет популярности композиции, ставшей мемом? Эта композиция была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993-м.