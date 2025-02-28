Израиль лоббирует сохранение российского военного присутствия в Сирии?

По словам четырех источников, знакомых с этими дипломатическими усилиями, Израиль активно лоббирует в Соединённых Штатах сохранение «слабой и децентрализованной» Сирии, в том числе путем разрешения России сохранять свои военные базы в стране .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)