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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль лоббирует сохранение российского военного присутствия в Сирии?

Израиль лоббирует сохранение российского военного присутствия в Сирии?

По словам четырех источников, знакомых с этими дипломатическими усилиями, Израиль активно лоббирует в Соединённых Штатах сохранение «слабой и децентрализованной» Сирии, в том числе путем разрешения России сохранять свои военные базы в стране .

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