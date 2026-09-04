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Крымская газета

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Два района Крыма останутся без электроэнергии 5 сентября

Два района Крыма останутся без электроэнергии 5 сентября

В связи с проведением ремонтных работ на объектах энергоснабжения 5 сентября 2026 года в период с 8:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах.

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