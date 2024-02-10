Весеннее половодье обсудили в Вышневолоцком округе

8 февраля в администрации Вышневолоцкого городского округа под председательством руководителя Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимиром Адамовичем прошло плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа.
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