Весеннее половодье обсудили в Вышневолоцком округе

8 февраля в администрации Вышневолоцкого городского округа под председательством руководителя Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимиром Адамовичем прошло плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа.