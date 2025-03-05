Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Белореченске на Кубани, сообщили в СУ СК по региону. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии