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"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

Сегодня всё больше регионов России включаются в процесс наведения порядка в миграционной политике. И это в том числе говорит о том, что растёт напряженность, угроза национальной безопасности и стабильности, предупредили эксперты.

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