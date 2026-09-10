МЦК отмечает 10-летний юбилей

МЦК отмечает юбилей. Московскому Центральному кольцу сегодня исполнилось 10 лет. Ощутимо сократить время в пути - один из плюсов, который сразу оценили москвичи и перестроили свои маршруты.
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