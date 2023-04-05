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Трамп: Мир стоит на пороге ядерной третьей мировой войны

Трамп: Мир стоит на пороге ядерной третьей мировой войны

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп выразил предупредительное мнение о том, что мировое сообщество приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом из-за нынешней администрации США под руководством президента-демократа Джо Байдена.

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