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Белоусов поздравил российских военных со взятием нового населенного пункта в зоне СВО

Белоусов поздравил российских военных со взятием нового населенного пункта в зоне СВО

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка со взятием Новоселовки Первой в Донецкой народной республике (ДНР).

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