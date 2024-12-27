⛽️В следующем году бензин в России может подорожать на 15-20%, а в долгосрочной перспективе цены приблизятся к 120 рублям за литр, прогнозируют эксперты.
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⛽️В следующем году бензин в России может подорожать на 15-20%, а в долгосрочной перспективе цены приблизятся к 120 рублям за литр, прогнозируют эксперты.