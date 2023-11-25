НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Барселона разорвала отношения с Израилем до введения режима прекращения огня в секторе Газа

Барселона разорвала отношения с Израилем до введения режима прекращения огня в секторе Газа

В мире продолжает нарастать недовольство, критика и протесты против жестоких действий армии обороны Израиля в ходе войны с ХАМАС в секторе Газа, где в результате боевых действий ЦАХАЛ тысячами гибнут мирные палестинца, в блокадном анклаве усиливается гуманитарная катастрофа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх