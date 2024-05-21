Полчища комаров заполонили Оренбуржье после паводка

Оренбургская область после масштабного паводка теперь переживает нашествие комаров. Особенно много их в районе Ириклинского водохранилища, оно и стало очагом стремительного и угрожающего распространения насекомых.
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