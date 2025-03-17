Участник операции "Поток" в Судже Зайцев попал больницу с тяжелым отравлением

Один из участников операции "Поток" из Челябинской области" госпитализирован с тяжелым отравлением.Уроженец Кунашакского района Челябинской области Евгений Зайцев, который принимал участие в уникальной операции «Поток» («Труба») в Судже, госпитализирован с тяжелым отравлением.