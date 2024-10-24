Театр абсурда
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Театр абсурда

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О чём говорил Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС (видео)

О чём говорил Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС (видео)

Вечером 24 октября в Казани состоялась пресс-конференция Президента России по итогам XVI саммита БРИКС.

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