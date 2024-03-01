Врач раскрыла россиянам главную ошибку во время похудения

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина раскрыла россиянам главную ошибку во время похудения. Эксперт опровергла популярный миф, согласно которому ограничения в питании без спорта помогает избавиться от лишних килограммов.
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