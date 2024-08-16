⚡️За ночь сбили пять БПЛА над акваторией Черного моря Также в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.
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⚡️За ночь сбили пять БПЛА над акваторией Черного моря Также в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.