В 2025 году в Петербурге завершится ремонт Уткиной дачи

Об этом сообщил глава города Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах завершить ремонт усадьбы «Уткина дача» в 2025 году, открыть вторую сцену Театра имени Шаляпина и Центр имени Курехина.
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