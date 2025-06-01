«В деле защиты детей — все важно»: Кузнецова — о признаках здорового общества, связи поколений и приоритете интересов детства

День защиты детей — это замечательный праздник, который напоминает нам о том, как важно заботи.День защиты детей — это замечательный праздник, который напоминает нам о том, как важно заботиться о детях и создавать условия, в которых они смогут расти и развиваться.
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