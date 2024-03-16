Османский эндшпиль президента Реджепа Эрдогана Старые счёты Давние планы Анкары по захвату не только Северной Сирии («Как турки в 1939 году устроили Сирии «обрезание»), но и Иракского Курдистана (ИК), то есть Северного Ирака, едва ли сданы в архив.
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