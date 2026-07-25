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ВС России больше не могут игнорировать заводы Европы: Михайлов указал цели – там штампуют оружие для ВСУ. Ответ будет жёстким

ВС России больше не могут игнорировать заводы Европы: Михайлов указал цели – там штампуют оружие для ВСУ. Ответ будет жёстким

Светлана Степанова ВСУ бьют по складам, где хранятся товары для миллионов россиян: погибшие, раненые, сгоревшие посылки.

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Комментарии
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vagas Karlito
По сути нас избавляют от иллюзий и заблуждений! Чем быстрее  стряхнем шелуху  с себя братскости тем будет лучше для всех!
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1 м.
ви
владимир иванов
все ждут что их защищать будет государство,верно но самим надо помогать,снаряжать передвижные ПВО,платить им чем больше будет этих защитников тем лучше и безопасней.
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1 м.