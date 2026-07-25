ВС России больше не могут игнорировать заводы Европы: Михайлов указал цели – там штампуют оружие для ВСУ. Ответ будет жёстким

По сути нас избавляют от иллюзий и заблуждений! Чем быстрее стряхнем шелуху с себя братскости тем будет лучше для всех!

ви

владимир иванов

все ждут что их защищать будет государство,верно но самим надо помогать,снаряжать передвижные ПВО,платить им чем больше будет этих защитников тем лучше и безопасней.