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Спички - не игрушка

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Ядрёна гнида не оставляет попыток захватить АЭС

Ядрёна гнида не оставляет попыток захватить АЭС

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ, 27 танков, 5 РСЗО.

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