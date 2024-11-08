В Мариуполе обнаружен тайник с взрывными устройствами, подготовленный украинскими националистами

В Донецкой Народной Республике обнаружен крупный тайник со взрывными устройствами, который, по информации Управления ФСБ по ДНР, был заготовлен украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для проведения диверсионно-террористических актов на территории республики.
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