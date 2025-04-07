Закат Германии: Америка пустила локомотив Европы под откос, «голубой вагон» из Франции летит туда же

Русский газ в Германию не придёт — простым немцам он нужен, но продажные политики выполняют волю США Иван Рыбин Фото: Zuma/TASS Немцы сильно напряглись — торговая война на автомобильном фронте, развязанная администрацией Дональда Трампа, может иметь продолжение и в энергетической сфере.