1. Российский футбольный союз отказался от перехода в Азию. Все в исполкоме РФС считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА.
РФС отказался от перехода в Азию, новое поручение Путина, победы «Барсы» и «Ливерпуля», вылет «Интера», Овечкин без голов в 14 играх подряд и другие новости
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Лена Мисько
Канал Станислава Гридасова. «Прости, друг, но этот ваш Кубок Первого канала я не смотрел ни минуты, но знаю, что для вручения награды Р.Б. Ротенбергу «за сохранение победных традиций» был снят Императорский Михайловский театр вместе с балеринами (не подумай ничего плохого) и самым дорогим спортивным ведущим страны Д. Губерниевым. Одно не понимаю – но как они заранее знали, что сборная России победит ВХЛ, Казахстан и Беларусь и сохранит традиции? Кубок же для главного тренера наверняка готовили за месяц». (Ой, я это написал у себя на канале? А думал, что отправляю другу в личку).
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1 час.
Лена Мисько
Уткин: Коллега Стогниенко напомнил, что сегодня день рождения Кита Ричардса, одного из Роллингов. Ему 80. Вы можете не знать, но Ричардс невероятный рассказчик. На фото обложка его автобиографии. Это очень увесистый кирпич, когда книга вышла, я пришел в книжный за совершенно другой новинкой, и прихватил этот том на потом, на когда-нибудь. Был поздний вечер, я вскипятил чайник и просто открыл книгу. И закрыл уже ночью, прочтя почти сотню страниц. А наутро позвонил на работу и предупредил, что пару дней меня можно не ждать, благо не было срочных дел. Я читал не торопясь, смакуя истории Ричардса. Он оказался просто феноменальным рассказчиком. Я не играю на гитаре, но даже от того, как Кит довольно подробно рассказывал о своем стиле игры, как он сложился, как влиял на манеру его сломанный в детстве палец, и это неприятное увечье он обратил в неповторимость. Ведь нашу индивидуальность недостатки определяют куда больше, чем таланты. Это очень смешная, ироничная и правдивая книга о совершенно великом времени в музыке. И оно продолжается ведь, хоть Ричардсу и 80. Это неважно. Когда ему было 62, из-за него остановилось мировое турне Роллингов. По простой причине: Кит упал с пальмы. В 62. С пальмы. Если что тогда и сломал, это пошло на пользу. Не знаю, найдете ли вы эту книгу, не уверен, что она переиздавалась. Я покупал ее раз 10, потому что хотел иметь ее дома, и всякий раз в итоге дарил. Сейчас у меня ее нет. Найдите. Откройте. Не оторветесь. Как раз впереди куча выходных, совсем скоро.
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1 час.
Лена Мисько
Президент УЕФА высказался о создании Суперлиги 🤔 Тонко намекнул на то, что «Барса» и «Реал» будут играть друг с другом 😅
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1 час.
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