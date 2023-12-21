РФС отказался от перехода в Азию, новое поручение Путина, победы «Барсы» и «Ливерпуля», вылет «Интера», Овечкин без голов в 14 играх подряд и другие новости

Лена Мисько

Уткин: Коллега Стогниенко напомнил, что сегодня день рождения Кита Ричардса, одного из Роллингов. Ему 80. Вы можете не знать, но Ричардс невероятный рассказчик. На фото обложка его автобиографии. Это очень увесистый кирпич, когда книга вышла, я пришел в книжный за совершенно другой новинкой, и прихватил этот том на потом, на когда-нибудь. Был поздний вечер, я вскипятил чайник и просто открыл книгу. И закрыл уже ночью, прочтя почти сотню страниц. А наутро позвонил на работу и предупредил, что пару дней меня можно не ждать, благо не было срочных дел. Я читал не торопясь, смакуя истории Ричардса. Он оказался просто феноменальным рассказчиком. Я не играю на гитаре, но даже от того, как Кит довольно подробно рассказывал о своем стиле игры, как он сложился, как влиял на манеру его сломанный в детстве палец, и это неприятное увечье он обратил в неповторимость. Ведь нашу индивидуальность недостатки определяют куда больше, чем таланты. Это очень смешная, ироничная и правдивая книга о совершенно великом времени в музыке. И оно продолжается ведь, хоть Ричардсу и 80. Это неважно. Когда ему было 62, из-за него остановилось мировое турне Роллингов. По простой причине: Кит упал с пальмы. В 62. С пальмы. Если что тогда и сломал, это пошло на пользу. Не знаю, найдете ли вы эту книгу, не уверен, что она переиздавалась. Я покупал ее раз 10, потому что хотел иметь ее дома, и всякий раз в итоге дарил. Сейчас у меня ее нет. Найдите. Откройте. Не оторветесь. Как раз впереди куча выходных, совсем скоро.