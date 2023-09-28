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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нинбо (WTA). 1/4 финала. Звонарева встретится с Жабер, Шнайдер – с Квитовой

Сетка турнира здесь. Ningbo Open Нинбо, Китай 25 – 30 сентября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Четвертьфинал Онс Жабер (Тунис)  Вера Звонарева (Россия) Дата проведения 28 сентября, 11.

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