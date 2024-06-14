Bouncy E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza Bouncy is the way I would describe the price action in the S&P 500 on Friday.
Bouncy
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Bouncy E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza Bouncy is the way I would describe the price action in the S&P 500 on Friday.