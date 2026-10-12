Калитка на клюшке: барнаульцы жалуются на закрытую набережную у ЖК "Аквамарин". Фото

Центр Барнаула лишился живописного места для отдыха, уверены некоторые жители Барнаула. Привычный для многих вход на набережную перед элитными высотками закрыт – на калитке недалеко от смотровой площадки с видами на Обь висит большой замок.
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