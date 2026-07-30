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Нижегородская правда

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Видео больше смотрят в рабочие часы, соцсети активнее с полуночи — big data T2

Видео больше смотрят в рабочие часы, соцсети активнее с полуночи — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал новые модели интернет-потребления. Главным центром притяжения внимания остаются соцсети и мессенджеры – ими пользуются до 68% населения РФ, причем 40% клиентов регулярно совмещают общение с видеосмотрением.

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