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DS: мариупольцы оценили свою жизнь как мирную, шокировав японского журналиста

DS: мариупольцы оценили свою жизнь как мирную, шокировав японского журналиста

Жители Мариуполя оценили свою жизнь как мирную, рассказали о широких перспективах, которые получили благодаря нахождению в составе России, а также поделились историями о том, как раньше украинские военные издевались над гражданскими.

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