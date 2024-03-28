DS: мариупольцы оценили свою жизнь как мирную, шокировав японского журналиста

Жители Мариуполя оценили свою жизнь как мирную, рассказали о широких перспективах, которые получили благодаря нахождению в составе России, а также поделились историями о том, как раньше украинские военные издевались над гражданскими.
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