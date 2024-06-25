Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении новых правил работы цифровых рынков

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении Apple после того, как компания отказалась внедрять искусственный интеллект в свои продукты из-за неясностей в отношении новых правил, введенных в соответствии с законом о цифровых рынках.
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