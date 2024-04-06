Электросамокаты в РФ могут оснастить наклейками с QR-кодами и чипами

Контролировать движение электросамокатов в РФ предлагается при помощи наклеек с QR-кодами и чипами. Законопроект, предусматривающий реализацию соответствующей инициативы, обсуждается властями, сообщает ТАСС.
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