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Электросамокаты в РФ могут оснастить наклейками с QR-кодами и чипами

Электросамокаты в РФ могут оснастить наклейками с QR-кодами и чипами

Контролировать движение электросамокатов в РФ предлагается при помощи наклеек с QR-кодами и чипами. Законопроект, предусматривающий реализацию соответствующей инициативы, обсуждается властями, сообщает ТАСС.

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