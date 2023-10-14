Матвиенко: Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии

Global Look Press/President of Russia/Twitter.com Премьер-министр Индии Нарендра Моди был бы рад принять в стране президента России Владимира Путина, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с индийским политиком.
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