Бастрыкин запросил доклад после гибели мальчика в алтайском селе Бочкари

Ребенок утонул в глубоком бассейне Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 10-летнего мальчика в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального ведомства.