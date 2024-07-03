Бастрыкин запросил доклад после гибели мальчика в алтайском селе Бочкари

Ребенок утонул в глубоком бассейне Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 10-летнего мальчика в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии