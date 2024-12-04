Оперативники задержали вора-рецидивиста по подозрению в серии краж из домовладений в ТиНАО

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московскими оперативниками и их коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов задержали подозреваемого в совершении серии краж из частных домов, скрывавшего свое лицо под силиконовой маской.
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