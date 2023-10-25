"Иран ударил по США, Китай в курсе": Всюду мигают красные огни, Байден прервал прямой эфир

Вашингтон не может без потерь решить внутренние проблемы, а на внешние уже не хватает сил. Новые атаки по военным объектам США в Сирии и Ираке — это начало большой войны на Ближнем Востоке, из-за которой, уверены эксперты, про Украину в мире скоро все забудут.