"Иран ударил по США, Китай в курсе": Всюду мигают красные огни, Байден прервал прямой эфир

Вашингтон не может без потерь решить внутренние проблемы, а на внешние уже не хватает сил. Новые атаки по военным объектам США в Сирии и Ираке — это начало большой войны на Ближнем Востоке, из-за которой, уверены эксперты, про Украину в мире скоро все забудут.
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