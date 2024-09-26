«Авито» создаст отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей

Классифайд «Авито» представляет пилотный этап запуска отдельной площадки для бизнеса. На ней будут размещаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, например, каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений, говорится в сообщении компании.
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