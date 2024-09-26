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«Авито» создаст отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей

«Авито» создаст отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей

Классифайд «Авито» представляет пилотный этап запуска отдельной площадки для бизнеса. На ней будут размещаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, например, каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений, говорится в сообщении компании.

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