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Москва нанесет удары по Штатам и странам НАТО: американская разведка предупредила Киев

Москва нанесет удары по Штатам и странам НАТО: американская разведка предупредила Киев

Как сообщает западное издание, в случае разрешения на использование ракет, поставленных США, Великобританией и Францией, Москва, скорее всего, отреагирует более решительными действиями против Соединенных Штатов и их союзников, включая «смертоносные атаки» по Западной Украине, а также по странам НАТО, и США, пишет Осташко! Важное.

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