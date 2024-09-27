Как сообщает западное издание, в случае разрешения на использование ракет, поставленных США, Великобританией и Францией, Москва, скорее всего, отреагирует более решительными действиями против Соединенных Штатов и их союзников, включая «смертоносные атаки» по Западной Украине, а также по странам НАТО, и США, пишет Осташко! Важное.